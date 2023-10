Costa POCO ma SORPRENDE: realme Narzo 50i Prime è il budget phone a 82€

L’offerta Amazon di oggi in ambito mobile vede realme Narzo 50i Prime in vendita al prezzo più conveniente di sempre. Etichettato come uno (se non l’unico) tra i migliori smartphone economici del momento, spendendo la cifra shock di appena 82€ hai finalmente a portata di mano un device in grado di rispondere alle tue esigenze quotidiane più basilari.

Con lo smartphone a marchio realme ci puoi telefonare, navigare in rete, chattare su WhatsApp e sui social, ascoltare la musica, guardare film e molto altro ancora; è senza ombra di dubbio un device basic ma con del carattere.

Realme Narzo 50i Prime costa davvero una sciocchezza su Amazon: occasione imperdibile

Il device monta un pannello da 6.5 pollici ad alta risoluzione con una buona calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano è presente un buon processore octa core in grado di ottimizzare al meglio i consumi senza incidere sulla velocità di apertura delle app. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge una batteria da 5000 mAh di lunghissima durata e sul retro un sensore fotografico da 8MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video di buona qualità.

Non c’è altro da aggiungere sul device di realme: se vuoi uno smartphone super economico in grado di rispondere alle tue basilari esigenze quotidiane, allora non devi assolutamente fartelo scappare ora che costa pochissimo su Amazon. Mettilo subito nel carrello e preparati per riceverlo direttamente a casa tua in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

