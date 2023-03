Costa poco ma va una BOMBA: Realme 9i sprofonda su Amazon (-36%)

Inutile girarci intorno: se stai cercando il classico smartphone Android “muletto” che costa poco ma vale tantissimo, quest’oggi devi assolutamente prendere al volo l’offerta di Amazon sul validissimo Realme 9i. Infatti, grazie a uno sconto del 36%, quest’oggi il budget phone del colosso cinese crolla ad appena 159€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Nonostante il prezzo, lo smartphone di Realme monta un bellissimo pannello super fluido ad altissima risoluzione, una fotocamera frontale per selfie di qualità e un processore octa core di Qualcomm con tantissima RAM a disposizione (fino a 11 GB) per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

C’è un super sconto del 36% su Amazon per acquistare il Realme 9i: affare d’oro

A tutto ciò si aggiungono anche una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida per un giorno intero di autonomia senza fatica, e un modulo fotografico posteriore con ben tre sensori di cui il principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e girare video a qualità eccellente anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Questa offerta di Amazon è senza ombra di dubbio la migliore che ti possa capitare sottomano in questo momento per quanto riguarda l’acquisto di un device economico, a maggior ragione se consideri che ti arriva direttamente a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime) spendendo appena 159€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.