Costa SOLO 42,99€ e ti protegge casa: questa TELECAMERA Wi-Fi è la svolta

Vuoi controllare i tuoi bambini o i tuoi animali domestici quando tu sei fuori casa o quando sei al lavoro? Questa telecamera Wi-Fi fa al caso tuo. Oggi ti puoi portare a casa questa telecamera di Imou a soli 42,99, invece di 69,99. Corri subito su Amazon, prima che possa davvero terminare.

Un modo molto semplice e smart per controllare la tua casa quando sei fuori, o in ufficio. Oggi la trovi con mega sconto del 39%. Ti basterà aggiungerla al tuo carrello e poi al momento del checkout, il prodotto risulterà scontato automaticamente.

Telecamera Wi-Fi Interno, da 1080P, tracciamento intelligente, sirena, faretto e audio bidirezionale, compatibile con Alexa

Un modo smart per controllare tutto ciò che accade in casa quando tu sei al lavoro o in vacanza Se hai animali domestici o bambini, è l’acquisto ideale per andare via tranquilla e senza pensieri per la testa.

Questo modello dispone della funzione di rilevamento persone e trova rapidamente obiettivi umani nelle immagini e ti invia una notifica. Inoltre, con il faro e la sirena integrati, il Rex 4MP aiuta a tenere i visitatori immediati lontani da ciò che è importante per te.

Poi grazie alla modalità Privacy ti aiuta a proteggere la tua privacy quando sei a casa e la funzione Smart Tracking consente alla fotocamera di seguire gli oggetti in movimento quando rileva un movimento. Quindi, sarai sereno e al sicuro in ogni momento.

La telecamera Wi-Fi è davvero la svolta per rimanere sempre sereni quando non si è in casa. Ecco, perché non dovresti davvero perdertela. Corri subito su Amazon, prima che possa davvero andare a ruba.

