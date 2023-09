Costano SOLAMENTE 17€: queste casse Bluetooth sono una BOMBA

Vorresti ascoltare sempre musica, anche quando sei al pc? Vorresti sempre un po’ di musica che rimbomba in casa? Beh, allora non puoi non avere questa cassa Bluetooth di Heanttv, oggi te la porti a casa a soli 17,45€, invece di 18,37€. Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano pochissime.

Musica a manetta per tutto il giorno in casa, dopo questa offerta davvero shock. Dal colore nero con legno, oggi mega scontata dell’5%. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Altoparlanti per computer, casse per pc, soundbar 2.0 cablata alimentati a LED

Una cassa Bluetooth per pc davvero super acquistata, dal colore nero, ideale per avere la tua musica al volume che vuoi tu, e quando vuoi dal tuo pc.

È possibile alzare o abbassare il volume con la manopola superiore rotante. Con LED posteriore e tasto ON/OF.

Plug and play, basta collegare il cavo USB e il cavo da 3,5 mm al computer contemporaneamente, quindi l’altoparlante è pronto per essere utilizzato.

Ti darà un’esperienza audio molto pulita, puoi sempre goderti appieno i film, la tua musica preferita dal tuo PC o laptop.

La configurazione fornisce ingressi audio da 3,5 mm, che funziona con la maggior parte di PC, computer, laptop, desktop, tablet, smartphone, proiettore.

Si tratta davvero di un’occasione del giorno, quindi non ti resta che correre su Amazon ed aggiungerle al tuo carrello. Solo per queste ore, la trovi con tanto di sconto dell’5%. Corri subito su Amazon, perché ne restano davvero pochissimi pezzi ancora disponibili.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.