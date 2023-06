Costano una MISERIA: Echo Show 5 + lampadina smart oggi SVENDUTI

Non dirmi che non hai ancora un dispositivo Echo Show a casa tua? Ma davvero? E che aspetti ancora! Un must-have del genere, nelle case del 2023 è essenziale. Pensa che oggi puoi portarti a casa Echo Show 5 + lampadina smart Wi-Fi, a soli 54,98€, invece di 99,98€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Che aspetti ancora? Oggi, puoi approfittare di questa offerta davvero incredibile. Un Echo Show nuovo di zecca, che ti farà impazzire sul serio, con tanto di sconto del 45%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al acrrello. Al momento del checkout, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite + TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart

Si tratta di un’offerta che potrebbe anche terminare oggi stesso! L’Echo Show 5 ti sta davvero aspettando su Amazon, con tanto di sconto del 45%! Con tanto di lampadina smart multicolore.

Questo modello di Echo Show, ti permette di impostare sveglie e timer, controllare anche il tuo calendario. Ma non solo questo, potrai anche guardare un notiziario, fare una videochiamata, grazie alla telecamera da 2 MP e così, goderti tutta la musica e le serie TV che ami tanto, usando solo la tua voce.

Pensa che potrai anche sapere cosa succede nelle stanze mentre non sei in casa tramite la telecamera integrata. Potrai anche controllare i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri), utilizzando lo schermo interattivo o la voce. Poi, una funzione molto carina è quella di Amazon Photos, così da trasformare lo schermo in una cornice digitale.

Non farti sfuggire questa offerta incredibile, si tratta di un’occasione mai vista prima su Amazon. Corri subito e aggiungili al tuo carrello!

