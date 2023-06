COSTAVA tanto, oggi è davvero SVENDUTO: scopri quale Samsung Galaxy è sceso di prezzo

Anche tu hai l’intenzione ormai da molto tempo di cambiare finalmente quel vecchio smartphone, ma purtroppo non hai ancora trovato l’offerta migliore sul mercato? Pensa che oggi e solo oggi, potrai portarti a casa questo Samsung Galaxy A03s a soli 159€, invece di 203€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Non farti scappare questa bomba di Samsung. Quindi, preparati, perchè oggi te lo porti a casa con lo sconto pazzo del 22%. E tutto quello che dovrai fare è selezionare lo smartphone ed aggiungerlo al carrello. Al checkout, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Samsung Galaxy A03s, display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile

Pensa che oggi puoi avere un Galaxy con questo mega sconto del 22%. Quindi davvero un’occasione da paura. Corri immediatamente su Amazon per vedere la bomba del giorno, l’offerta potrebbe anche terminare in queste ore, non fartela scappare.

Questo modello ti garantirà scatti più nitidi con la fotocamera disponibile. Potrai anche personalizzare la messa a fuoco con la fotocamera di profondità ed eventualmente catturare tutti i tuoi dettagli. Quindi, gli scatti saranno anche molto più professionali.

In più viene con tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, e uno schermo da ben 6,5 pollici. Inoltre, la capacità della memoria è di ben 32GB, quindi potrai custodire ogni ricordi dentro.

Non farti scappare questa occasione firmata proprio Samsung. Oggi ti porti a casa questo Galaxy a davvero una miseria, rispetto al solito. Quindi, corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi. Si tratta di una mega occasione, che non capiterà più su Amazon.

