Costruisci ed esponi questo splendido trenino in Puzzle 3D: ora costa solo 21 euro!

Robotime ha realizzato questo Treno in 3D Puzzle. Si tratta di un modello Kit di costruzione meccanica per assemblaggio, da esporre ma che si muove realmente. Oggi puoi prenderlo con il 15% di sconto a soli 21,24 euro!

Robotime Treno in 3D Puzzle: le caratteristiche

Viene fornito con tecnologia di taglio, senza sbavature, fogli di legno lisci. Materiale sicuro e controllo di qualità più rigoroso. Avrai una buona esperienza di costruzione. Carrello staccabile per la conservazione. 305 pezzi di legno, facili da seguire con istruzioni in inglese illustrate. Potrebbe essere necessario estrarre i piccoli pezzi di legno con attenzione ste. Ci vorranno circa 3 ore per completare ovviamente la differenza per persone diverse.

Sostieni i bambini lontano dai prodotti elettronici e crea hobby per la costruzione di puzzle 3d. Promuovere la pazienza, la cooperazione occhio-mano e le capacità motorie. Si divertiranno a costruire per poche ore e avranno un senso di realizzazione. Una volta completata, puoi decorare la tua stanza e catturerà sicuramente facilmente gli occhi dei visitatori.

