Costruisci il mitico Casco Di Darth Vader in Lego con soli 49 euro!

Lego ti consente di costruire il mitico casco di Darth Vader, Signore Oscuro dei Sith, protagonista di Star Wars, con tanto di targhetta ed espositore. Così, oltre al gusto di costruirlo come solo il colosso danese sa offrire, avrai anche un bel pezzo da esposizione! Può essere anche un’idea regalo per bambini di età avanzata o adulti appassionati di Lego e della mitica saga della Lucas Film! Approfitta dello sconto del 38% e pagalo solo 49,69 euro!

Casco Darth Vader Lego: le caratteristiche

Il Casco di Darth Vader fa parte di un set LEGO Star Wars, ricco di elementi e dettagli unici. Un gadget Star Wars di elevata qualità, grande ben 20 cm, con supporto e targhetta che lo rendono un bel pezzo da esposizione. Può essere esposto anche in ufficio, così chi entra saprà con chi ha a che fare! Ma a parte gli scherzi, è molto elegante.

Può essere una graditissima sorpresa per chi ama la saga di Star Wars, che così può collezionare anche gli altri caschi mitici della serie e completare una straordinaria collezione. Per un totale di 5 caschi. E fatto nei minimi dettagli, dunque non deluderà i fan della serie!

Dunque, cosa aspetti? Approfitta dello sconto del 38% e pagalo solo 49,69 euro!

