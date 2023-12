Costruisci la mitica Hypercar Pagani Utopia con questo Lego in OFFERTA!

LEGO 76915 Speed Champions Pagani Utopia è un Kit Modellino che replica la mitica Hypercar italiana. Realizzata nei minimi particolari, da esposizione ma anche per giocarci. Presente anche l’autista. Oggi puoi farlo tuo a soli 17,49 euro grazie allo sconto del 30%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

LEGO Pagani Utopia: le caratteristiche

Questo kit auto da costruire LEGO Speed Champions presenta la replica di una delle hypercar più iconiche del mondo: la potente Pagani Utopia

Il modellino di auto è dotato di caratteristiche autentiche come la vera supercar: scarico centrale a 4 tubi, carrozzeria ondulata, griglia anteriore, passaruota e motore sotto il vetro. L’abitacolo della macchina giocattolo può essere aperto per inserire la minifigure LEGO del pilota inclusa nel set, completa di casco e parrucca intercambiabili.

Un modellino di auto da costruire di un’iconica hypercar italiana, ideale sia per giocare ad avventure ad alta velocità, che da esporre nella camera dei giovani piloti o in salotto. E’ possibile aggiungerla ad altri modelli LEGO Speed Champions come: Ferrari 812 Competizione (76914), Porsche 963 (76916) e McLaren Solus GT & McLaren F1 LM (76918).

