Costruisci TRE dinosauri con una SOLA confezione Lego! ORA la paghi solo 13 euro

LEGO 31058 Creator Dinosauro è una confezione ideale per chi ama il mondo dei giganteschi animali estinti. E’ possibile realizzare tre dinosauri diversi: T-Rex, Triceratopo o Pterodattilo, per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni. Lo sconto è del 7%, quindi lo paghi solo 13,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

LEGO 31058 Creator Dinosauro: le caratteristiche

Questo set LEGO Creator 3 in 1 per bambini, contiene un modellino di dinosauro giocattolo T-rex con occhi arancioni brillanti, articolazioni e testa snodabili, grandi artigli e bocca apribile con denti appuntiti. Un gioco per bambini con le costruzioni LEGO che può essere ricostruito in 2 differenti dinosauri giocattolo: un feroce Pterodattilo o un possente Triceratopo. Ognuna delle costruzioni per bambini è dotata di articolazioni mobili, per ricreare i movimenti realistici degli animali giocattolo e per dar vita a tanti giochi di ruolo avvincenti.

Il kit include anche i resti dell’ultimo animale divorato dal dinosauro giocattolo tirannosauro, sotto forma di gabbia toracica da costruire con i mattoncini LEGO. Il set di giochi LEGO Creator 3 in 1 Dinosauro, è una divertente idea regalo di compleanno, adatta a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni, fan delle creature preistoriche e degli animali giocattolo. I giochi creativi LEGO sono compatibili con tutti gli altri kit di costruzione per bambini e appassionati di tutte le età della linea LEGO Creator 3 in 1.

