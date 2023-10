Coupon IRRINUNCIABILE su Amazon per HONOR 90 Lite 5G, oggi a 229€

Il mediogamma Android HONOR 90 Lite 5G è in vendita su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile in quanto, sfruttando il coupon da 20€, hai finalmente l’opportunità di spendere appena 229€ per stringere tra le mani un device completo a 360°.

Nonostante il costo basso il terminale Android a marchio HONOR è perfetto per soddisfare le tue esigenze personali: è ideale per navigare in rete ad altissima velocità con il modem 5G, ci puoi telefonare, guardare video ad alta risoluzione, ascoltare musica ad elevata qualità con la tecnologia Hi-Res Audio e molto altro ancora.

HONOR 90 Lite 5G è pronto per sorprenderti con un pannello FullView da 6.7 pollici super smooth a 90Hz per animazioni sempre fluide, mentre sotto il telaio in alluminio un potente processore octa core è accompagnato da una batteria da 5000 mAh per garantirti un giorno pieno di utilizzo senza compromessi.

Inoltre, proprio come i top di gamma Android, anche lo smartphone HONOR monta un bel comparto fotografico multiplo con un sensore principale da ben 100MP.

Il validissimo mediogamma Android a marchio HONOR costa davvero poco su Amazon; mettilo subito nel carrello e ricordati di spuntare la voce “Applica coupon 20€” per pagarlo davvero poco.

