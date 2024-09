Coupon sconto da 100€ sul Robot Roborock con stazione multifunzionale

Perché stressarti per pulire casa se puoi sfruttare il Robot Aspirapolvere roborock Qrevo Master! Oggi è disponibile su Amazon a soli 982 euro grzie ad uno sconto del 17% ed un ulteriore coupon di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della doppia offerta, non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere roborock Qrevo Master: specifiche tecniche e funzionalità

Il Robot Aspirapolvere roborock Qrevo Master è un vero e proprio concentrato di potenza che ti permette di avere casa impeccabile senza il minimo stress.

Una sua caratteristica di spicco è la sua forte aspirazione HyperForce da 10.000 Pa e i doppi rulli controrotanti interamente in gomma che permettono di catturare capelli, polvere e detriti in modo efficace su tutte le tipologie di superfici, come legno, piastrelle e tappeti.

La modalità di funzionamento è super efficiente in quanto i doppi panni ruotano mantenendo pressione e umidità costanti, sollevando senza fatica le macchie per una facile rimozione. Per una pulizia ottimizzata, tra l’altro, la spazzola e i panni possono essere sollevati automaticamente evitando la formazione di macchie aggiuntive.

Il robot è dotato di una innovativa stazione di ricarica multifunzione con funzionalità avanzate di lavaggio del panno e autopulizia, con una maggiore potenza e una nuova intelligenza. Nello specifico, grazie al nuovo modulo di auto-pulizia, la base della stazione di ricarica viene pulita efficacemente dai raschietti rotanti, eliminando la necessità di manutenzione manuale.

