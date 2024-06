COUPON SCONTO DEL 40% sul Caricabatterie USB C 3-IN-1 (con 2 cavi OMAGGIO)

Risolvi tutte le tue esigenze di ricarica con un gadget iper versatile a prezzo piccolissimo! È il Caricabatterie USB C da 120W NOVOO con 2 cavi PD Type-C compresi, oggi disponibile su Amazon a soli 29 euro grazie ad un coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell’ordine.

Caricabatterie USB C da 120W NOVOO: energia extra sempre con te

Il Caricabatterie USB C da 120W NOVOO è dotato di 3 porte così potrai ricaricare contemporaneamente i tuoi dispositivi tech, che si tratti di laptop, tablet o smartphone.

Assicura una ricarica sicura ed ultra veloce in ogni occasione: basti pensare che basteranno solo 30 minuti per ricaricare un MacBook Pro 14″ dallo 0 al 55%. In più, per raddoppiare la velocità, ti consigliamo di utilizzare le porte USB-C1 e USB-A, sfruttando un massimo di 100 W se la ricarica è simultanea.

Le dimensioni di questo caricatore da muro USB-C sono super compatte, rendendolo altamente portatile tanto da essere inserito nel massimo comfort in tasca o in borsa. Inoltre è compatibile con oltre 3000 dispositivi, tra cui MacBook, Dell XPS, iPad Pro, iPhone 15, Switch e così via, soddisfacendo una vasta gamma di esigenze di ricarica.

La sicurezza non è da meno in quanto è dotato di protezione da sovratensione, sovratensione, carica eccessiva e temperatura eccessiva affinché i tuoi dispositivi non si danneggino mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.