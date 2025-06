Coupon sconto sul Mini PC GEEKOM potentissimo e super compatto

Hai bisogno di un mini PC compatto e potente? Abbiamo la soluzione più adatta a te! Si tratta del Mini PC GEEKOM Mini IT12, un vero concentrato di tecnologia, offerto ad un prezzo di soli 445 euro grazie ad un coupon sconto del 5%. Qeusta è una proposta decisamente interessante per chi desidera prestazioni elevate senza dover rinunciare alla portabilità, non fartela scappare!

Potenza e versatilità in un formato compatto

Il cuore pulsante del Mini PC GEEKOM è il processore Intel Core i5-12450H di dodicesima generazione, una soluzione con 8 core e 12 thread che può raggiungere velocità fino a 4,40 GHz. Questa configurazione garantisce una gestione fluida di attività multitasking e applicazioni complesse, rendendolo ideale sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

La configurazione di base comprende 16 GB di RAM DDR4 con una frequenza di 3200 MHz, espandibile fino a ben 64 GB. Inoltre, è dotato di un’unità SSD PCIe di quarta generazione da 512 GB, che può essere ampliata fino a 2 TB, offrendo tutto lo spazio necessario per i tuoi file e programmi. Rispetto ai modelli precedenti, le prestazioni risultano migliorate del 40%, un dato che lo rende una scelta estremamente valida per chi cerca affidabilità e velocità.

Immagini mozzafiato e connettività all’avanguardia

Il comparto grafico è gestito dalla scheda Intel Iris Xe integrata, capace di supportare risoluzioni fino a 8K UHD, un dettaglio che lo rende perfetto anche per professionisti che lavorano con contenuti multimediali o per chi ama godersi film e serie TV in altissima definizione.

Un altro punto di forza è la connettività. Il Mini IT12 è equipaggiato con WiFi 6E a tripla banda, Bluetooth 5.3 e una porta Ethernet da 2,5 Gigabit, garantendo connessioni stabili e rapide in qualsiasi situazione. Inoltre, dispone di una gamma completa di porte: due USB-4, tre USB 3.2 Gen 2, una porta HDMI 2.0 e un lettore di schede SD, per soddisfare ogni esigenza di collegamento.

Nonostante le dimensioni ultra-compatte, questo gioiellino offre tutto ciò che serve per un’esperienza d’uso completa. È un dispositivo perfetto per chi ha poco spazio a disposizione o per chi necessita di un PC portatile e facile da spostare.

Il dispositivo arriva con Windows 11 Pro preinstallato, ma offre anche la possibilità di scegliere tra Windows 10 Pro o distribuzioni Linux, rendendolo estremamente flessibile e adattabile a diverse esigenze.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il Mini PC GEEKOM Mini IT12 oggi è disponibile su Amazon a soli 445 euro con un coupon sconto del 5%. Porta a casa un dispositivo che combina prestazioni eccellenti, versatilità e un design moderno e compatto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.