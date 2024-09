Coupon sconto sul Tablet TECLAST con Android 14: ancora per poco su Amazon

Ecco per te un dispositivo super funzionale e versatile da portare in ufficio o in viaggio, sia per lavoro che per divertirsi! Parliamo del Tablet TECLAST P50, oggi disponibile su Amazon a soli 119 euro grazie ad un coupon di sconto di 70 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tablet TECLAST P50: tutte le caratteristiche tecniche

Il Tablet TECLAST P50 innazitutto è dotato del più recente sistema operativo Android 14 che permette di effettuare qualsiasi operazione in modo più fluido e veloce, offrendo un maggiore controllo sulla privacy e sui dati.

Questo modello vanta un processore UNISOC T606, che raggiunge i 2,0 GHz, GPU Mali-G57 e offre prestazioni eccellenti, sia per i progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano. Inoltre ha una RAM da 14 GB e una memoria interna da 128 GB quindi abbastanza grande per poter conservare tutti i tuoi contenuti ed i tuoi file.

Per di più ha una batteria da 8000mAh di grande capacità che offre un’autonomia lunghissima e che può accompagnarti anche per una giornata intera senza alcuna preoccupazione. Potrai anche sbizzarrirti a realizzare foto da vero professionista grazie alla fotocamera posteriore da 13 MP e a quella anteriore da 5 MP, con funzionalità AI che ti supporta per risultati eccezionali.

