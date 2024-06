COUPON SCONTO sul Ventilatore a piantana Aigostar SUPER SILENZIOSO

Il caldo estivo comincia a farsi sentire e diventa difficile stare in casa se non hai condizionatori. A venirti incontro ci pensa il Ventilatore a piantana Aigostar Olga, oggi disponibile su Amazon a soli 46 euro grazie ad un coupon di sconto del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Ventilatore a piantana Aigostar Olga: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ventilatore a piantana Aigostar Olga è dotato di un potente motore efficiente da 60 W e una configurazione a 5 pale con telecomando. Grazie alle sue 3 impostazioni di velocità e all’oscillazione per un flusso d’aria silenzioso, è perfetto per la tua camera da letto o ufficio in quanto rinfresca l’ambiente senza il minimo fastidio.

Il dispositivo è super versatile e si adatta ad ogni tua esigenza: l’altezza può essere regolata da un’asta telescopica da 120-135 cm, oscillante di 90°, e l’angolo può essere alzato e abbassato manualmente di 15 gradi, fornendo una gettata di aria fresca molto più ampia in tutte le stanze.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto puoi regolare l’intensità del flusso d’aria in base alle tue esigenze: puoi scegliere tra tre modalità (normale, naturale, sonno) e tre velocità del vento (bassa, media e alta).

In più il ventilatore ha una base circolare che offre la massima stabilità per la ventola e un timer programmabile fino a 7,5 ore con lo spegnimento automatico per risparmiare energia durante l’uso.

Oggi il Ventilatore a piantana Aigostar Olga è disponibile su Amazon a soli 46 euro grazie ad un coupon di sconto del 15% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.