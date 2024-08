COUPON SCONTO sullo Smartwatch TicWatch di ULTIMISSIMA GENERAZIONE

Ti presentiamo un compagno ottimo per i tuoi allenamenti ad un prezzo davvero conveniente! Parliamo dello Smartwatch TicWatch Pro 5 Enduro Slate, oggi disponibile su Amazon a soli 262 euro con un coupon di sconto da 97 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Smartwatch TicWatch Pro 5 Enduro Slate: funzioni e modalità di utilizzo

Lo Smartwatch TicWatch Pro 5 Enduro Slate è dotato di uno schermo OLED da 1,43 pollici elegante e funzionale con luminosità regolabile automaticamente e vetro in cristallo zaffiro. Le nuove incisioni rinforzate sulla lunetta garantiscono la durata in qualsiasi ambiente, con la certificazione US Military Standard 810H.

La tecnologia di visualizzazione a doppio strato offre a questo modello una sorprendente durata della batteria di 90 ore in modalità Smart, mentre può arrivare fino a 45 giorni in modalità Essential. In più, con la nuova tecnologia di ricarica rapida, puoi facilmente ottenere due giorni di utilizzo del tuo orologio con soli 30 minuti.

Inoltre, essendo alimentato dalla piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen 1, questo dispositivo offre prestazioni, reattività ed efficienza energetica più veloci e fluide. Tra l’altro dispone di più di 110 modalità sportive professionali aggiornate, oltre a funzioni di monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, dello stress e della frequenza cardiaca 24H.

