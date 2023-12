Cover con cavalletto per iPhone 15 Pro Max: proteggi il telefono e rialzi il telefono per foto o video da favola!

Tigratigro ha ideato questa Cover con cavalletto, compatibile con iPhone 15 Pro Max, Protezione Fotocamera H9 vetro temperato, Custodia posteriore glassata traslucida, Anti-impronte, sensazione di Velluto, colore Sakura pink. Oggi puoi pagarlo 18,04 euro, con lo sconto del 5%!

Cover con cavalletto Tigratigro: le caratteristiche

Tigratigro Custodia Protettiva per Telefono con Cavalletto dal Design Innovativo, Proteggi perfettamente l’obiettivo della Fotocamera del tuo iPhone dalla Frantumazione. Realizzata in Vetro Temperato ad alta Definizione, offre una Copertura Completa per l’obiettivo della Fotocamera Posteriore, Anti-Caduta e Anti-Graffio. Inoltre, l’elevata trasparenza del 99,99% Preserva la Qualità Originale di Immagini o Video. Il Materiale Speciale Anti-ingiallimento, il Materiale Traslucido, la Sensazione Delicata e Setosa, Come la Pelle, Possono Essere Utilizzati a Lungo Senza Scolorimento. Lo Speciale Rivestimento Rende la Superficie Resistente al Sudore e Mantiene Pulito il Telefono. Semplice ed elegante, Mostra lo Stile Originale del tuo iPhone.

La Custodia Antiurto per iPhone è Tutto ciò di cui hai Bisogno per Proteggere il tuo iPhone. Con un Morbido Paraurti che Assorbe gli urti, Airbag Angolari O-Shock di Terza Generazione Aggiornati e una Protezione per l’obiettivo della Fotocamera 9H integrata, Fornisci una Protezione Completa per il tuo iPhone. Le porte di taglio e estensione precise si adattano alla maggior parte dei cavi. I tasti in metallo indipendenti hanno la stessa struttura metallica dell’iPhone, reattivi e proteggono i tasti dall’usura. Compatibile con tutti i caricabatterie wireless sul mercato, non ci saranno problemi di compatibilità quando si indossa una custodia per cellulare per la ricarica wireless dei iPhone. È compatibile con Mag-Safe e ha un forte assorbimento.

Tigratigro ha ideato questa Cover con cavalletto, compatibile con iPhone 15 Pro Max, Protezione Fotocamera H9 vetro temperato, Custodia posteriore glassata traslucida, Anti-impronte, sensazione di Velluto, colore Sakura pink. Oggi puoi pagarlo 18,04 euro, con lo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.