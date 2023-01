Cover iPad PRO 11 con portapenne a meno di 20 euro su Amazon

Se cerchi una cover adatta al tuo iPad di ultima generazione che sia resistente ed economica, questa custodia progettata appositamente per la cover iPad Pro 11 pollici potrebbe fare al caso tuo. Compatibile con iPad Pro 11 pollici 2022/2021/2020/2018, è consigliata per i modelli che hanno questo codice: A2228, A2068, A2230, A2231, A1979, A1980, A2013, A1934, A2377, A2459, A2301, A2460.

Presenta inoltre un portamatite e ha la predisposizione per la ricarica wireless: nel senso che supporta l’attacco magnetico e la ricarica wireless senza aver bisogno di estrarre la pen al suo interno. Il design del foro della matita ti consente di rimuovere facilmente il dispositivo. (Anche se la matita non è inclusa). Acquistala ora su Amazon a soli 19,99€ invece di 22,99€.

La cover per iPad Pro 11 (ricordiamo che le versioni compatibili sono quelle del 2022/2021/2020/2018) ha implementata anche la funzione Auto Wake/Sleep. E’ presente infatti una striscia magnetica integrata, che si attiva automaticamente quando si apre o si chiude la smart cover. Facile e comodo da usare per chi è neofita nel settore.

Infine troviamo il supporto a tre ante: questa custodia per iPad Pro 11 offre al tuo dispositivo la possibilità di essere messo in 2 posizioni, una per la visualizzazione e l’altra adatta per la digitazione, ma in generale potrai regolare facilmente l’angolazione in base alle tue esigenze.

Questa custodia è realizzata in morbido materiale TPU e fodera in microfibra con esterno in pelle PU, impedisce al tablet di urti, cadute e graffi. E grazie al suo design sottile e leggero, è anche facile da trasportare. Approfitta ora dello sconto del 13% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.