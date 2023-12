Hai un iPhone 14 Pro? Custodiscilo come merita con questa Cover slim in OFFERTA con MagSafe

Ottima occasione per chi possiede un iPhone 14 Pro: la cover OtterBox, resistente a shock e cadute, ultrasottile, protettiva, leggera, testata a norme anti caduta, colore nero è in offerta con il 35% di sconto, quindi la paghi solo 25,90 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cover OtterBox per iPhone 14 Pro

Proteggi il tuo smartphone con questa Cover OtterBox Slim Series ultrasottile, la custodia per iPhone 14 Pro facile da installare e che resiste al numero di cadute dello standard militare. Questa custodia ultrasottile e tascabile ha i bordi dello schermo rialzati per aiutare a proteggere il touchscreen.

Le custodie Slim Series garantiscono la compatibilità MagSafe grazie ai magneti integrati perfettamente allineati per rendere la ricarica wireless più veloce e semplice che mai. Connetti e rimuovi senza problemi gli accessori MagSafe grazie ai magneti integrati. Abbina la tua custodia a una protezione per lo schermo OtterBox resistente ai graffi e duratura, per una protezione totale, a 360 gradi. Compatibile con iPhone 14 Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.