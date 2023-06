Cover per iPhone 13 Pro: metti il tuo prezioso Melafonino al sicuro con appena 6€

La cover per iPhone 13 Pro OtterBox Slim con MagSafe è una soluzione di protezione premium per il tuo dispositivo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cover offre una protezione affidabile contro urti e cadute, mantenendo il tuo dispositivo al sicuro e in condizioni ottimali con una spesa minima di appena 6€ su Amazon.

La cover è progettata per adattarsi perfettamente al tuo iPhone 13 Pro, offrendo un accesso completo a tutti i pulsanti, porte e funzioni del dispositivo. Inoltre, è compatibile con la tecnologia MagSafe, consentendoti di utilizzare accessori MagSafe come caricabatterie e supporti magnetici senza dover rimuovere la cover.

Cover per iPhone 13 Pro, la sicurezza a prezzo misero

La cover OtterBox Slim è ultrasottile e leggera, mantenendo il profilo elegante del tuo iPhone 13 Pro. Non aggiunge ingombro o peso e si adatta comodamente alla mano. Tuttavia, nonostante il suo design sottile, questa cover offre una protezione robusta grazie al suo materiale resistente agli urti e alle cadute.

La cover è stata testata secondo le norme anti caduta MIL-STD 810G, che assicurano la sua capacità di resistere a urti e cadute da diverse altezze. Puoi quindi essere sicuro che il tuo iPhone 13 Pro sarà protetto anche in situazioni più impegnative.

La cover è disponibile in un elegante colore nero, che si adatta bene a qualsiasi stile e preferenza. Con la sua combinazione di protezione, funzionalità MagSafe e design sottile, la cover per iPhone 13 Pro OtterBox Slim con MagSafe è una scelta eccellente per proteggere il tuo prezioso dispositivo. Il tutto con una spesa minima di appena 6€ su Amazon, e le spedizioni gratuite.

