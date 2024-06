Crea il tuo ANGOLO DI PARADISO con la Tenda a vela ombreggiante in OFFERTA TOP

Per rendere il giardino o il terrazzo di casa più accogliente e fresco che mai, anche durante le calde giornate estive, prova la Tenda a vela ombreggiante e impermeabile HAIKUS! Oggi è disponibile su Amazon a soli 33 euro con uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Cogli l’occasione al volo, la promozione è a tempo limitatissimo!

Tenda a vela ombreggiante e impermeabile HAIKUS: caratteristiche e modalità di installazione

La Tenda a vela ombreggiante e impermeabile HAIKUS è fatta di poliestere ad alta densità ( PES di 160 gr/mq) con un rivestimento PU impermeabile. A ogni angolo è fornito un anello di acciacio inox e una corda di 1,5 metri per facilitare l’installazione.

La misura della tenda in promozione è di 3×4 metri, ed ogni lato è incurvato internamente per permettere una maggiore resistenza anche in caso di pioggia o vento.

L’installazione è molto semplice: l’importante sarà lasciare circa 20-40 cm tra l’anello D e il punto di fissazione per stingere bene la vela. Inoltre è consigliabile eseguire il montaggio lasciando due angoli diagonali più alti rispetto gli altri due per permettere alla pioggia di fluire e non formare stagno d’acqua al centro.

Inoltre l’articolo è dotato di protezione UV, quindi blocca efficacemente oltre il 98% dei raggi UV dannosi per la pelle. Per questo motivo è la soluzione ideale per creare una zona ombreggiata e fresca nel giardino, cortili, parcheggi, piscine, terrazzo e così via.

