Crea l'atmosfera giusta con la Striscia LED smart TP-Link a soli 16€

Per creare l’atmosfera giusta in ogni momento a casa tua, prova questo gadget coloratissimo che oggi è disponibile ad un prezzo bassissimo! Parliamo della Striscia LED Smart TP-Link Tapo, al momento acquistabile su Amazon a soli 16 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis a check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Striscia LED Smart TP-Link Tapo: funzionalità e modalità di utilizzo

La Striscia LED Smart TP-Link Tapo è in grado di personalizzare i tuoi ambienti scegliendo tra oltre 16 milioni di colori così da creare l’atmosfera perfetta in ogni occasione.

La sicurezza è sempre garantita in quanto ogni perlina LED funziona indipendentemente dalla successiva e, grazie a una fluttuazione d’onda stabile, è in grado di assicurare una luminosità costante lungo tutta la striscia. Inoltre è dotata di rivestimento lucido per proteggere i componenti elettrici e può essere tagliata per adattarsi alla superficie desiderata.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche grazie al supporto adesivo di qualità con alta resistenza al calore, per un’installazione davvero stabile in ogni stanza: questo vuol dire che potrai riposizionare la striscia ogni volta che vuoi ed ovunque senza il rischio di lasciare residui adesivi sulla superficie.

In più, è possibile sfruttare l’app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, per cambiare l’impostazione di luminosità e colore, la programmazione e i timer di accensione e spegnimento.

