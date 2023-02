Crea un sito professionale con WordPress: corso completo a meno di 10€

Se il tuo obiettivo è quello di creare un sito web che rappresenti il tuo brand e che sia – al tempo stesso – intuitivo e funzionale, allora il corso di Anyssa Ferreira è l’unico che può aiutarti in questo percorso. “WordPress: crea un sito web professionale da zero” racchiude il suo decennio di esperienza come sviluppatrice web: avrai l’opportunità di apprendere le competenze necessarie per sviluppare passo dopo passo per il tuo sito web, dall’inizio alla pubblicazione. Anyssa ti accompagnerà in ogni fase, aiutandoti a creare un sito web moderno e professionale, adatto alle tue esigenze. Grazie alla promozione Domestika attiva, potrai risparmiare l’83% di sconto sull’acquisto del corso: al prezzo di soli 9,99 euro otterrai l’accesso illimitato e per sempre a tutte le 18 lezioni, oltre alle risorse aggiuntive messe a disposizione dall’insegnante.

Cosa è incluso nel corso?

In questo corso dalla durata di due ore e quarantacinque minuti Anyssa Ferreira ti guiderà attraverso l’installazione e la configurazione di WordPress, mostrandoti come navigare nell’interfaccia del programma e apportare le modifiche iniziali per iniziare il tuo progetto.

Imparerai come creare un sito web personalizzato utilizzando l’editor di contenuti di WordPress, modellando le pagine secondo il tuo design. Anyssa ti mostrerà come sviluppare la tua homepage, creare menu personalizzati e utilizzare plugin per aggiungere nuove funzionalità al tuo sito.

Infine, apprenderai cosa sono i domini e come assumerne uno per ospitare la tua pagina, ma anche come importare i dati di WordPress sul server di hosting e pubblicare il tuo sito web: il corso ti darà anche alcuni consigli sulla manutenzione del tuo sito e su come utilizzare plugin per trasformarlo – se vuoi – in un negozio virtuale.

Il corso è rivolto a tutte le persone interessate a imparare a sviluppare un sito web moderno e funzionale, sia esso una piattaforma per uso personale o per un’azienda. Non è necessario avere una conoscenza preliminare per seguire questo corso. Per quanto riguarda i materiali, avrai bisogno di un computer, un browser aggiornato e dei programmi WordPress e WP locali installati, oltre a un editor di codice gratuito (Atom o Visual Studio Code).

Se vuoi aprire il tuo primo sito web professionale con WordPress ma non sai da dove iniziare, questo corso è un ottimo punto di partenza. A soli 9,99 euro (invece di 59,99 euro di listino) è un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.