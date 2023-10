CREATIVE Soundbar, suono cristallino per il vostro PC a prezzo di saldo!

CREATIVE Stage SE Under-Monitor Soundbar è una soluzione audio piccola, elegante e potente progettata per migliorare l’esperienza di ascolto mentre si è al computer. Con una altezza di soli 6,8 cm, questa soundbar si adatta facilmente sotto il monitor, occupando poco spazio sulla scrivania.

Oggi Amazon ci regala un bel coupon di 30 euro, che porta il prezzo da 79,99 euro a 49,99 euro! Se le casse del vostro PC non vi soddisfano o gracchiano penosamente questo è il momento buono per cambiarle!

Super comoda!

Il design di CREATIVE Stage SE Under-Monitor Soundbar è elegante e minimalista, con una finitura nera opaca che si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di scrivania. La soundbar è dotata di un pratico telecomando, che permette di regolare il volume, selezionare la sorgente audio e controllare altre funzioni con facilità.

Una delle caratteristiche più interessanti della CREATIVE Stage SE Under-Monitor Soundbar è la sua potenza di uscita di 48 W, che offre un audio nitido e potente. Questo la rende perfetta per ascoltare la musica, guardare film o giocare ai videogiochi. Inoltre, grazie al supporto per la tecnologia Bluetooth, è possibile collegare facilmente dispositivi come smartphone e tablet per riprodurre la propria musica preferita senza fili.

CREATIVE Stage SE Under-Monitor Soundbar è dotata di due altoparlanti a gamma intera da 2,25 pollici e un subwoofer integrato per un audio bilanciato e ricco di bassi profondi. Inoltre, grazie alla tecnologia di virtualizzazione del suono, questa soundbar è in grado di creare un’esperienza audio surround immersiva, capace di trasportarci nel bel mezzo dell’azione.

CREATIVE Stage SE Under-Monitor Soundbar è un’ottima scelta per coloro che desiderano migliorare l’audio del loro computer. Piccola, potente, dotata di audio cristallino, d’altronde stiamo parlando di Creative, e soprattutto proposta da Amazon oggi ad un prezzo irrinunciabile, solo 49,99 euro! Inserite il coupon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.