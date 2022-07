Creative Stage Air: soundbar bluetooth ad un prezzo stracciato su Amazon

Creative Stage Air: la soundbar pensata per ogni occasione. Puoi posizionarla sia sotto il monitor del tuo PC, sia sotto una TV. Grazie ai suoi materiali premium, è perfetta per qualsiasi utilizzo. Acquistala ora su Amazon spendendo solo 29,99€ invece di 39,99€.

Creative include nella scatola un cavo micro-USB e da 3,5 mm, entrambi lunghi 0,5 metri. L’altoparlante è compatibile con unità flash ma non ne include una. Il design della soundbar presenta una finitura lucida e lati opachi, oltre ad una griglia metallica che protegge due driver dinamici e un radiatore passivo sovradimensionato per una risposta dei bassi enfatizzata. Adornata solo dal logo Creative, la griglia rimane semplice tranne che per il singolo LED alloggiato sotto di essa sul lato sinistro.

L’altoparlante è sorprendentemente leggero e facile da spostare in un appartamento. Anche se è intesa come soundbar sotto monitor, puoi anche usarla per la TV. Sul pannello di sinistra sono presenti quattro pulsanti gommati, compreso quello di accensione. Questo pulsante serve per alternare tra le modalità di connessione: Bluetooth o ausiliaria.

Presente anche una porta USB-A: se hai una raccolta di brani che desideri collegare e riprodurre da un’unità flash, questa è un’ottima opzione. Inoltre troviamo anche un ingresso da 3,5 mm e vanificare lo scopo di classificarlo come una soundbar desktop se Creative non includerà un cavo aux ragionevolmente lungo. Mentre la porta micro-USB che serve per caricare la batteria della soundbar da 2.200 mAh.

L’altoparlante vanta una grande batteria agli ioni di litio da 2.200 mAh che consente sei ore di riproduzione. Con un’uscita di 58 dBA misurata da una distanza di tre piedi, sarai in grado di riprodurre musica per circa 6,5 ore di riproduzione in modo continuo. Per completare un ciclo di ricarica completo ci vogliono circa 2,5 ore.

Quando è wireless, Creative Stage Air funziona tramite Bluetooth 4.2 e supporta solo SBC. Soddisfa i requisiti di portata Bluetooth standard, consentendo all’altoparlante di allontanarsi fino a 10 metri dalla sorgente, che si tratti di un computer, telefono o tablet.

A livello di sound, il radiatore passivo aiuta a enfatizzare le note più basse che i doppi driver da 5W. La trovi ora in sconto del 25% su Amazon ad un prezzo molto conveniente, e se sei cliente Prime la spedizione è gratuita.

