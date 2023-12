CREATIVE Zen Hybrid 2, sfrutta il COUPON sulle cuffie con cancellazione del rumore e batteria interminabile!

Le CREATIVE Zen Hybrid 2 sono Cuffie Over-ear wireless, che vantano fino a 67 ore (ANC spento), cancellazione attiva del rumore ibrida, modalità ambiente. Oggi le paghi solo 71,99 euro, grazie al coupon del 10% acquisibile apponendo una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cuffie CREATIVE Zen Hybrid 2: le caratteristiche

Microfoni dedicati per la cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC). Creative Zen Hybrid 2 è ottimizzato per offrire acuti chiari e medi ben bilanciati. Dotato di una batteria a lunga durata fino a 67 ore con ANC spento. E’ dotato di un microfono integrato per la cancellazione del rumore che rileva la tua voce sopra il rumore.

Ci sono tre modi per riporle: piegatura piatta, piegatura a metà e piegatura compatta. Molto comodo anche da indossare, grazie all’archetto che ben si adatta alla testa e ai padiglioni morbidi e leggeri. Puoi anche decidere di regalarle per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

