Credem Link: carta e conto a costo zero, che puoi gestire da app

Il conto Credem Link è la soluzione ideale per chi cerca un servizio bancario completo, accessibile e su misura. Con una serie di vantaggi pensati per soddisfare le esigenze dei nuovi clienti, Credem Link si afferma come la scelta intelligente per gestire le tue finanze in modo innovativo e conveniente.

Credem Link in breve:

Carta di debito internazionale

Internet Banking e App Credem Mobile

Un team di consulenti Credem a tua disposizione in filiale o da remoto

La libertà di gestire il tuo denaro con una sola app

Credem Link offre un conto corrente online a canone zero, arricchito dalla presenza di un team di consulenti pronti ad assisterti in ogni fase delle tue operazioni finanziarie. L’accesso a un consulente, sia in filiale che da remoto, garantisce un servizio personalizzato e orientato alle tue esigenze.

La carta di debito internazionale inclusa nel pacchetto Credem Link offre la massima flessibilità. Per il primo anno, il canone è addirittura gratuito, consentendoti di pagare con facilità sia in Italia che all’estero. Dopo il primo anno, il canone mensile è accessibile a soli 1,5 euro, oppure puoi scegliere la Credemcard, la carta di debito su circuito nazionale, senza alcun costo.

Grazie all’Internet Banking e all’App Credem Mobile, puoi monitorare e gestire le tue finanze ed eseguire operazioni bancarie in qualsiasi momento e ovunque ti trovi, senza costi aggiuntivi. Per aprire un conto Credem Link, bastano pochi minuti e poco requisiti: un documento d’identità valido, una connessione Internet stabile, un dispositivo per realizzare il video selfie. Con lo SPID, il processo è ancora più veloce.

