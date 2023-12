Credem Link: scopri il conto online a canone zero di Credem Banca

I nuovi clienti Credem hanno l’opportunità di sottoscrivere Credem Link, il conto online a canone zero con carta di debito internazionale, Internet Banking, applicazione dedicata e un team di consulenti sempre a disposizione da remoto o in filiale. È possibile aprirlo online collegandosi a questa pagina: la procedura richiede solo pochi minuti e avviene in totale sicurezza, nel pieno rispetto della privacy.

I vantaggi del conto online a canone zero Credem Link

Innanzitutto, Conto Credem Link è un conto corrente online che non prevede spese né mensili né annuali per il canone. Sono gratis anche l’Internet Banking, attraverso cui gestire il conto da qualunque tipo di dispositivo, e l’app Credem Mobile, che svolge gli stessi servizi dell’Internet Banking da smartphone e tablet.

Associata al conto online una carta di debito internazionale appartenente al circuito Mastercard o Credemcard, che permette di pagare in Italia e all’estero anche con le app di pagamento mobile come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Il primo anno è a canone zero, poi ha un costo di 1,50 euro al mese.

In alternativa alla carta di debito internazionale, è possibile scegliere la Credemcard, una carta di debito operante su circuito nazionale a canone zero anche dopo il primo anno.

Un ulteriore vantaggio è il supporto di una squadra di consulenti di Credem Banca, sempre pronti a risolvere eventuali problemi con il proprio conto.

Puoi aprire il conto online a canone zero Credem Link direttamente sulla pagina dedicata, scegliendo una delle modalità di riconoscimento previste tra SPID o video selfie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.