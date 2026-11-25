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Immagina di scoprire che il tuo indirizzo email, la tua password e magari persino il tuo codice fiscale sono stati messi a disposizione di chiunque, senza alcuna protezione, in un enorme archivio digitale accessibile da qualsiasi angolo del mondo. Non è uno scenario ipotetico: tra il 2025 e i primi mesi del 2026, i ricercatori di sicurezza informatica hanno individuato una serie di database con credenziali esposte — ovvero combinazioni di nome utente, password e dati personali — che riguardano miliardi di account. Capire cosa è successo, come funziona questo tipo di esposizione e cosa puoi fare subito è fondamentale per proteggere la tua identità digitale.

Cosa si intende per credenziali esposte in un database

Una credential exposure — in italiano, esposizione di credenziali — si verifica quando dati di accesso a servizi online (email, password, talvolta numeri di sicurezza sociale o altri identificativi personali) finiscono in archivi digitali accessibili senza autenticazione. In pratica, chiunque sappia dove cercare può scaricarli, leggerli e usarli.

Nel contesto delle scoperte recenti, i database in questione erano costruiti su tecnologia Elastic, un motore di ricerca e indicizzazione molto diffuso nelle infrastrutture aziendali. Quando un’istanza Elastic viene configurata male — senza password di accesso o firewall adeguati — diventa visibile su internet come un libro aperto. È esattamente quello che è successo in almeno due casi documentati e indipendenti.

La fonte dei dati, secondo i ricercatori, è quasi certamente una combinazione di malware infostealer — software malevolo che ruba credenziali direttamente dai browser delle vittime — e di precedenti violazioni accumulate nel tempo. I record vengono poi aggregati, rivenduti o semplicemente abbandonati su server mal configurati.

I numeri dietro le credenziali esposte nei database scoperti

Le cifre emerse dalle indagini sono difficili da ignorare. A gennaio 2026, il team di ricerca di UpGuard ha individuato un database Elastic esposto contenente circa 3 miliardi di indirizzi email e password, con quasi 2,7 miliardi di record che includevano anche numeri di previdenza sociale. Un’esposizione di questa portata non ha precedenti per singolo archivio.

Prima ancora, nel maggio 2025, il ricercatore di sicurezza Jeremiah Fowler aveva scoperto un altro database Elastic accessibile pubblicamente con oltre 184 milioni di record distribuiti su più di 47 gigabyte di dati, come documentato da Wired. L’identità del proprietario di quell’archivio è rimasta ignota.

A giugno 2025, il team di Cybernews, in collaborazione con il ricercatore Bob Diachenko, ha reso nota la scoperta di una trentina di dataset esposti, ciascuno con fino a 3,5 miliardi di record, per un totale stimato di circa 16 miliardi di credenziali complessive — con probabili sovrapposizioni tra gli archivi. Parallelamente, secondo quanto riportato da FederPrivacy, un archivio di 3,2 miliardi di credenziali formate da coppie nome utente e password era in vendita su un forum di hacking.

I servizi coinvolti includono piattaforme di uso quotidiano come Apple, Google e Facebook: significa che nessun tipo di account può considerarsi automaticamente al sicuro per il solo fatto di appartenere a un grande provider.

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Come i tuoi dati finiscono in questi archivi

Vale la pena capire il meccanismo, perché aiuta a difendersi meglio. Gli infostealer sono programmi che si installano sul tuo dispositivo — spesso attraverso allegati email, software pirata o estensioni browser false — e copiano silenziosamente le credenziali salvate. I dati rubati vengono inviati a server remoti, dove vengono aggregati con quelli di altre vittime.

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A questo punto il ciclo si ramifica: i dati vengono venduti, scambiati o semplicemente caricati su server cloud configurati male. Ecco perché le stesse credenziali possono comparire in più dataset distinti, e perché i numeri totali tendono a gonfiarsi con i duplicati.

Un altro canale è quello delle vecchie violazioni: breach avvenuti anni fa su siti minori, dove le password non erano cifrate correttamente, continuano a circolare e a essere reimpacchettati in nuovi archivi. Se hai usato la stessa password su più servizi — pratica ancora molto comune — il rischio si moltiplica.

Come verificare se i tuoi dati sono stati compromessi

La buona notizia è che esistono strumenti gratuiti e affidabili per controllare se il tuo indirizzo email compare in database di credenziali esposte. Il più noto è Have I Been Pwned, gestito dal ricercatore Troy Hunt, che aggrega informazioni su violazioni documentate e ti permette di cercare la tua email in pochi secondi.

Ecco cosa fare subito, in ordine di priorità:

Controlla il tuo indirizzo email su Have I Been Pwned per sapere se è già comparso in violazioni note.

su Have I Been Pwned per sapere se è già comparso in violazioni note. Cambia immediatamente le password di tutti gli account su cui usi la stessa combinazione, a partire da email, banking e servizi Google o Apple.

di tutti gli account su cui usi la stessa combinazione, a partire da email, banking e servizi Google o Apple. Attiva l’autenticazione a due fattori (two-factor authentication, 2FA) ovunque sia disponibile: anche se la tua password viene rubata, senza il secondo fattore l’accesso è bloccato.

(two-factor authentication, 2FA) ovunque sia disponibile: anche se la tua password viene rubata, senza il secondo fattore l’accesso è bloccato. Usa un password manager — un’applicazione che genera e memorizza password uniche e complesse per ogni servizio, così non devi ricordare nulla e non ripeti mai la stessa chiave.

— un’applicazione che genera e memorizza password uniche e complesse per ogni servizio, così non devi ricordare nulla e non ripeti mai la stessa chiave. Monitora i tuoi account bancari e il credito per movimenti anomali, soprattutto se i dati esposti includono informazioni finanziarie o numeri di identificazione personale.

Perché questi incidenti continuano a ripetersi

La risposta onesta è che la configurazione sicura dei database non è automatica: richiede competenza, attenzione e processi di verifica continua. Molte aziende — e spesso anche individui o piccole organizzazioni — usano servizi cloud o istanze Elastic senza applicare le impostazioni di sicurezza di base. Il risultato è un archivio esposto su internet senza che nessuno se ne accorga per settimane o mesi.

I ricercatori che scoprono queste esposizioni di solito notificano i proprietari e le autorità competenti prima di rendere pubblici i dettagli. Ma quando il proprietario è ignoto — come nel caso del database da 184 milioni di record trovato da Fowler — la notifica diventa impossibile, e i dati rimangono esposti finché qualcuno non interviene.

Il problema strutturale è che i dati rubati non scompaiono: una volta che le tue credenziali sono in circolazione, possono essere riutilizzate per mesi o anni. Per questo agire adesso — anche se non hai ancora ricevuto notifiche di violazione — è la scelta più sensata. Cambiare le password regolarmente, non riutilizzarle mai e tenere attivo il secondo fattore di autenticazione sono abitudini che riducono drasticamente il rischio, indipendentemente da quanti database senza protezione continuino a emergere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.