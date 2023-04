Credici, questo è il miglior Melafonino che puoi comprare in questo periodo

Se da tempo sbavi letteralmente sul nuovo iPhone SE (128GB), questo è il momento giusto per smettere di farlo e comprarlo. Su Amazon, infatti, la versione colore bianco può essere tua con circa 209€, cioè a dire con uno sconto importante che ti permette di portare a casa un melafonino ricondizionato che ha ancora tanto da dire e che pertanto costituisce oggi la migliora spesa che tu possa fare in questo momento in rapporto qualità-prezzo. Spedizioni rapide e gratuite con Prime.

Apple iPhone SE 2 (128GB): ricondizionato è meglio

Questo autentico gioiellino di ultima generazione è uno di quei prodotti che si presentano da soli. Bello esteticamente, potente dal punto di vista tecnico e dotato di supporto al 5G, ha tutto quello che di buono ha da offrirti il sistema operativo iOS. Ha una scocca di un colore rosso davvero elegante, sotto al quale batte forte il cuore del potente chip A15 Bionic per prestazioni fulminee. La batteria poi è ultra ampia, così da garantire fino a 19 ore di riproduzione video.

Oltre allo splendido ed elegante design che contraddistingue da sempre gli smartphone Apple dalla concorrenza, ci sono una miriade di aspetti a rendere questo melafonino un dispositivo davvero super: ha un display in Retina HD da 4,7 pollici che ti offre una qualità di visione incredibile. A livello di camera poi siamo al top: la fotocamera singola con grandangolo da 12 Mpx è una sola e non presenta funzionalità aggiuntive, ma ci sono delle feature di rilievo come la modalità ritratto e gli stili fotografici. Si possono girare video in 4K fino a 60 fps. Anteriormente invece, c’è una fotocamera FaceTime HD da 7 Megapixel con Smart HDR4. Si possono registrare clip a 1080p.

La potenza del chip A15 Bionic fa fare un salto di qualità anche alla fotocamera, perché permette funzioni evolute che ottimizzano volti, paesaggi e ogni elemento della scena. Il chip, la batteria migliorata e iOS 16 lavorano insieme anche per darti un’autonomia straordinaria. E quando arriva il momento di ricaricare, ti basta appoggiare il tuo iPhone SE su un caricabatterie wireless. O usare un alimentatore da 20W o superiore e sfruttare la funzione di ricarica rapida per riportare la batteria da zero al 50% in appena 30 minuti.

Che aspetti? Su Amazon c’è l’occasione che stavi aspettando per fare tuo un iPhone SE (128GB), con la versione colore bianco usata che può essere tua con circa 209€, cioè a dire con uno sconto di quasi 26,00€ (11%). Spedizioni rapide e gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.