Credici, questo tablet ti regala un'esperienza premium con appena 99€

Se sei alla ricerca di un tablet efficiente ed economico per lo studio e l’intrattenimento, questo FACETEL è proprio ciò che fa al caso tuo. Ha infatti tutto ciò che ti serve sotto ogni punto di vista, con Android 11 integrato, processore Octa-Core 1.6 GHz, 4GB di RAM, 5G WiFi, e batteria da 8000mAh, che ti fanno vivere un’esperienza premium a un costo decisamente medio-basso. Vai su Amazon e prendilo in offerta a oggi a soli 99 euro. Compralo su Amazon a 99€

Tablet FACETEL , il TOP a questo prezzo

Questo tablet è pratico ed estremamente compatto, in grado di garantire delle ottime prestazioni in ogni condizione. Da questo punto di vista è un device versatile capace di accompagnarti in qualsiasi attività quotidiana visto che ti viene venduto con la tastiera, il mouse, le cuffiette e perfino una penna. Poi consuma davvero poco con la sua batteria 8000mAh, e nonostante la robustezza, è molto leggero da trasportare.

Il tablet supporta la connessione di bande di frequenza Wi-Fi 5G e 2.4 G. 5GWiFi è adatto a tutte le reti domestiche e puoi connetterti a tutti i servizi che vuoi senza problemi, come YouTube, Netflix, Whatsapp, Instagram, Glovo, etc. Per il resto, vanta un eccellente display da 10 pollici con i bordi sottili per ridurre l’ingombro e lasciare ampio spazio allo schermo Full HD con tecnologia IPS 2.5D ad alta definizione con una risoluzione di 1280×800.

Il device dispone inoltre di 4GB di memoria in esecuzione e 64GB di spazio di archiviazione, che può essere estesa a 128GB. Dulcis in fundo ci sono due fotocamere ad alta definizione: quella anteriore da 5MP ti garantisce dei buoni selfie, mentre quella posteriore da 8MP ti permette di realizzare i tuoi momenti più importanti. Clicca su questo link e prendilo in offerta ORA a soli 99 euro, con le spedizioni gratuite gestite da Amazon.

