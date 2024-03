Crisis Core - Final Fantasy VII per PS4, FOLLIA di Amazon: il capitolo più amato a METÀ PREZZO

Tra le saghe videoludiche più famose di sempre, una delle più amate e giocate continua ad essere Final Fantasy. Se ti sei perso un capitolo o vuoi riviverne le emozioni, allora Amazon ha pensato a te con una vera e propria follia. Solo per oggi, puoi acquistare l’iconico Crisis Core – Final Fantasy VII per PS4 alla metà del prezzo. Ossia 19,97 euro invece che 40, per un risparmio garantito e che ti lascerà a bocca aperta. Si tratta di una versione rimasterizzata dello storico videogioco, che puoi fare tua solo ora ad un prezzo imperdibile.

Crisis Core – Final Fantasy VII: vesti i panni di Zack Fair in un’avventura emozionante

Se hai giocato Final Fantasy VII nella sua storica versione del 1997, allora non puoi non mettere mano a questo Crisis Core- Final Fantasy VII. Si tratta di una versione rimasterizzata dello storico videogame originale, con una revisione completa della grafica tutta in HD. Anche la colonna sonora è stata rivista ed ha ora una qualità unica che ti farà emozionare. Così come l’interfaccia rielaborata e il sistema di combattimento aggiornato. Per un titolo tutto nuovo, sotto certi aspetti.

Ambientato sette anni prima degli eventi di Final Fantasy VII, questo capitolo segue le vicende di Zack Fair. Ossia un Soldier giovane e ambizioso della Shinra che ha il compito di rintracciare un Soldier di prima classe chiamato Genesis Rhapsodos. Durante la storia, scoprirai alcuni esperimenti oscuri della Shinra e tutti i mostri che vengono creati. Tra i volti più amati del franchise, avrai modo di rivedere Cloud, Sephiroth, Aerith e tanti altri.

Godi in questo momento della promo unica del 50%, per una versione rimasterizzata per PS4 meglio riuscite dello storico Crisis Core – Final Fantasy VII.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.