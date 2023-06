Crolla drasticamente il prezzo della smart tv di SAMSUNG: prezzo medio era 800€, ora costa NIENTE

Se anche tu adori vedere film e serie tv nel weekend per rilassarti al massimo, ma la tua tv è troppo antica e rotta e senza i più importanti canali di streaming? Beh, allora che attendi ancora? Pensa che oggi ti puoi portare a casa questa smart tv di Samsung, oggi ti costa solo 560,47€, e il suo prezzo medio è solitamente di 810€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e finisca.

Che attendi ancora? Lo sai che sta davvero per finire questa offerta? Dovresti davvero correre subito su Amazon, perché solitamente costerebbe ben più di 800 euro, ma oggi è al suo minimo storico. Tutto quello che dovrai fare è selezionarla ed aggiungerla al carrello, poi al checkout la troverai a questo prezzo super.

Samsung TV Crystal UHD 4K, smart TV 55″ Dynamic Crystal color, HDR, OTS Lite, AirSlim design

Non dovresti aspettare ancora altro tempo, corri immediatamente su Amazon a vedere ora questa smart tv. Ne restano pochissimi pezzi ancora disponibili, non aspettare più altro tempo e approfittane.

Si tratta di una smart TV con risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche, Tecnologia Dynamic Crystal Color per colori puri e sfavillanti come cristalli, Design elegante e sottile AirSlim.

Ti garrantirà delle scene buie e luminose più nitide per seguire l’azione fin nei minimi particolari, Contrast Enhancer per ottimizzare profondità e colore, Motion Xcelerator per un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

Non attendere ancora troppo! Sta davvero per finire in queste ore, ne restano pochissimi pezzi disponibili. Quindi, corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e che termini. Si tratta di un minimo storico, che non è mai stato raggiunto prima di oggi, da ben 810 euro a soli 500 euro, che aspetti?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.