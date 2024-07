CROLLA IL PREZZO del Diffusore Bluetooth Bose: POCHISSIMI a disposizione

Amazon ha lanciato una promozione davvero speciale su un gioiellino del settore audio, perfetto da portare in vacanza per far festa ovunque! Si tratta del Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose, oggi disponibile a soli 89 euro con uno sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose è un dispositivo top di gamma nel suo settore, capace di acconatentare qualsiasi tipologia di esigenza.

Questo gioiellino è dotato di un trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, per un suono nitido e bilanciato con alti cristallini e bassi profondi. In questo modo audio sarà sempre super potente così da poter creare l’atmosfera giusta in qualsiasi luogo.

Si contraddistingue per una portabilità unica grazie ad un pratico cinturino in silicone che è resistente agli strappi e che permette di agganciarlo allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bibi. Inoltre proprio il cinturino riesce a proteggere il dispositivo da urti e vibrazioni per preservarlo anche nei percorsi più complessi.

In più, la cassa risulta più resistente che mai in quanto è realizzata con materiali fortissimi tra cui un rivestimento in gomma di silicone per proteggerlo da ammaccature, incrinature e graffi. Tra l’altro la finitura non mostra quasi mai segni per renderlo esteticamente impeccabile anche dopo anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.