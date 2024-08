CROLLA IL PREZZO del Monitor Philips da 24 pollici: oggi lo paghi MENO DI 80 EURO

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con il Monitor Philips da 24 pollici! Oggi è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Monitor Philips da 24 pollici: specifiche tecniche e funzionalità

Il Monitor Philips da 24 pollici è un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo, caratterizzato da un design sottile e compatto.

In particolare, si tratta di un display IPS che utilizza una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, garantisce immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Questo dispositivo si caratterizza, inoltre, per cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideale per configurazioni con display multipli o affiancate come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questo modello offre lcosì a sensazione di usare un solo, grande display in ogni occasione.

Un’altra caratteristica di spicco è l’innovativa tecnologia SmartContrast che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l’intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi.

