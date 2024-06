CROLLA IL PREZZO del Robot Aspirapolvere 2-in-1 MULTIFUNZIONALE

Basta stancarsi e spezzarsi la schiena per pulire tutta casa! Ora puoi delegare le pulizie domestiche al Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Lubluelu, al momento disponibile su Amazon a soli 137 euro con uno sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offertona del genere è davvero unica, non fartela scappare!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Lubluelu: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Lubluelu è dotato di una potenza di aspirazione di 5000pa su 4 livelli: Eco, Fisso, Potente e Massimo, corrispondenti ai diversi ambienti domestici. Questo vuol dire che si adatta a qualsiasi tua esigenza, che si tratti di pulizia quotidiana o di aspirazione potente per rimuovere peli di animali domestici, polvere e sporco.

Il dispositivo si contraddistingue per la tecnologia LIDAR, oltra ad una portata laser a 360° di 8 metri e l’algoritmo SLAM: ciò significa che, a differenza dei normali aspirapolvere senza laser, L15 è in grado di mappare accuratamente la casa e di riconoscere gli ambienti domestici più complessi.

Dispone di funzioni di spazzamento, aspirazione e lavaggio, che assorbe efficacemente la polvere galleggiante e rimuove le macchie. Il sistema di pulizia ha tre livelli di controllo del flusso d’acqua (basso/medio/alto), mentre la pulizia a Y simula la pulizia manuale, che è il modo più efficace per eliminare le macchie.

Per finire il l’aspirapolvere intelligentepuò memorizzare fino a 5 mappe per adattarsi anche alla tua casa a più piani e garantire una pulizia impeccabile.

