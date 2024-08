CROLLA IL PREZZO del Robot Aspirapolvere Electrolux: lo SCONTO FOLLE è del 37%

Dimentica le faticose pulizie domestiche! Oggi puoi rilassarti e far fare tutto al Robot Aspirapolvere Electrolux che al momento è disponibile su eBay a soli 219 euro grazie ad un mega sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Robot Aspirapolvere Electrolux: funzionalità e modalità di utilizzo

Grazie al Robot Aspirapolvere Electrolux potrai dire addio alle lunghe sessioni di pulizia a casa, godendoti al meglio il tuo tempo libero.

Questo modello innanzitutto ti consente di programmare un orario per la pulizia e di monitorare il suo lavoro mediante l’apposita mappa tramite l’app da scaricare sullo smartphone e che risulta essere super intuitiva e facilissima da utilizzare.

Il robot innovativo, inoltre, è a doppia funzione quindi pulisce e lava i pavimenti. La funzionalità di lavaggio dei pavimenti rende la pulizia della casa ancora più facile facendo letteralmente brillare qualsiasi tipologia di superficie, anche quelle che di solito risultano più difficili da trattare.

Un’altra caratteristicha di spicco del dispositivo è la sua autonomia elevatissima di 120 minuti con la batteria completamente carica: questo vuol dire che non si fermerà a metà del suo lavoro e assicurerà che i pavimenti della tua casa siano completamente puliti in ogni angolo.

Per di più, questo robot si contraddistingue per una potente forza aspirante che è altamente efficace nel rimuovere residui di medie e grandi dimensioni, dai 2 ai 7 mm, come briciole, chicchi di riso e peli di animale.

Oggi il Robot Aspirapolvere Electrolux è disponibile su eBay a soli 219 euro grazie ad un mega sconto del 37%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.