CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy A35: oggi lo paghi 120 EURO IN MENO

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone e sei alla ricerca di un modello prestante ma a buon prezzo? Ecco quello che fa al caso tuo! Si tratta del Samsung Galaxy A35, oggi disponibile su Amazon a soli 279 euro con uno sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Samsung Galaxy A35: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A35 vanta specifiche tecniche di alto livello che lo rendono un vero e proprio top di gamma nel suo settore, adatto a qualsiasi tipologia di esigenza.

È dotato di un display FHD+ Super AMOLED da 6,6″ con 1.000 nit di luminosità e Vision Booster che assicurano una visibilità sempre perfetta in qualsiasi condizione luminosa.

Allo stesso modo potrai sbizzarrirti come un vero professionista a catturare foto perfette con la fotocamera grandangolare da 50 MP ad alta risoluzione e registrare video fluidi e dai colori intensi in Super HDR, grazie alla stabilizzazione OIS e VDIS in 4k.

L’autonomia è elevatissima con la batteria da 5.000 mAh che ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni per una giornata intera.

La resistenza è un altra caratteristica di spicco del dispositivo: il display è realizzato in robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus+, ha la classificazione IP67 contro polvere e acqua e anche la protezione Samsung Knox Vault per mantenere password e dati sensibili al sicuro.

