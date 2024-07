CROLLA IL PREZZO del Samsung Smart Monitor da 32": solo per OGGI

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro o di intrattenimento quotidiano, ti consigliamo il Samsung Smart Monitor M5 da 32”! Oggi è disponibile su Amazon a soli 179 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Samsung Smart Monitor M5 da 32”: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Smart Monitor M5 da 32” è uno strumento di ultima generazione che ti permette di rendere ancora più prestante la tua postazione di lavoro o di intrattenimento quotidiano.

Questo gioiellino è dotato di Smart Hub con un servizio di streaming multimediale OTT integrato così da poter usufruire dei tuoi contenuti multimediali preferiti in un attimo sfruttando solo il telecomando e senza alcun collegamento al PC. Questo vuol dire che potrai accedere alla tua raccolta di app per Smart TV tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney + in qualsiasi momento della giornata.

La punta di diamante di questo display è la sua connettività multipla che ti consente di collegare più dispositivi contemporaneamente come PC, telefono cellulare o la console di gioco tramite la porta HDMI, il Bluetooth o l’Airplay.

Inoltre il monitor è da 32 pollici, con un design sottile, elegante e senza bordi su 3 lati. Tra l’altro vanta della Modalità Eye-Saver e Flicker-Free che riduce l’affaticamento degli occhi per una visione confortevole sempre.

