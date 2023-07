CROLLA il prezzo del termostato digitale, collegalo a Google e Alexa

Questo inverno rendi innovativa la tua casa e risparmia sulla bolletta con il Termostato Digitale Smart di Meross, perfetto per caldaia e riscaldamento a pavimento ad acqua.Ti fa ottenere quel di più di cui eri in cerca e soprattutto ti fa regolare la temperatura della tua abitazione in modo intelligente.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon grazie un'incredibile doppia offerta: se approfitti dei sue sconti, apri la pagina e spunti il coupon ecco che con 56,95€ te lo porti a casa.

Questo inverno risparmia con il termostato SMART di Meross

L’estate è ormai qui e di certo un termostato nuovo ora non ti serve, ma è proprio questo invece il momento di pensarci. Non aspettare l’arrivo del freddo per rendere la tua casa ancora più tecnologica e con la possibilità di risparmiare senza rinunciare al caldo. Ecco perché non puoi lasciarti scappare il Termostato Digitale Smart di Meross. Con questo intelligentissimo dispositivo, puoi ridurre gli sprechi e risparmiare sulla bolletta per tutto l’inverno.

Grazie alla sua connettività Wi-Fi, puoi controllare il termostato da remoto attraverso un’applicazione dedicata o attraverso i tuoi assistenti virtuali Siri, Alexa e Google. Questo significa poter regolare la temperatura della propria abitazione anche quando sei fuori casa, garantendo il massimo comfort al proprio ritorno. In questo modo eviti di tenere sempre accessi i riscaldamenti e ritrovarti con una bolletta salatissima a fine mese.

Evita ancora di più gli sprechi grazie al sensore che rivela quando apri una finestra per cambiare aria, infatti appena il termostato la rileverà spegnerà automaticamente il riscaldamento per 30 minuti. L’installazione è semplice e veloce tanto che puoi farla anche tu, ma se non te la senti puoi sempre chiamare un professionista per andare sul sicuro. Ti ricordo soltanto prima dell’acquisto che questo modello è ideato per riscaldamenti a caldaia o a pavimento ad acqua.

Non aspettare un secondo di più e acquista su Amazon questo strepitoso Termostato Digitale Smart di Meross grazie alla doppia offerta che ti permette di averlo a soli 56,95€.

