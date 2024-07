CROLLA IL PREZZO della Friggitrice ad Aria Moulinex EXTRA LARGE

Oggi la friggitrice ad aria è un vero e proprio must-have nelle cucine italiane, che può essere utilizzata anche da chi è alle prime armi. Per questo motivo ti presentimo un top di gamma che non puoi farti scappare: è la Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL, al momento disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL: tutte le modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL è un elettrodomestico che svolterà letteralmente la tua vita in cucina.

Si caratterizza per un divisore facile da rimuovere così potrai facilmente preparare grandi quantità di cibo in un unico spazio, oppure passare in un attimo alla duplice cottura cucinando più pietanze contemporaneamente risparmiando tempo ed energia.

Il dispositivo è dotato di una griglia in alluminio pressofuso, per carne tenera e succosa e verdure cotte a puntino direttamente in cucina. Inoltre sfrutta la tecnologia della circolazione dell’aria calda per la preparazione di piatti croccanti ma salutari, evitando l’utilizzo dell’olio.

Anche i principianti potranno utilizzarla in modo intuitivo sfruttando gli 8 programmi di cottura predefiniti, ovvero Patatine fritte, Nuggets, Pollo arrosto, Pizza, Carne, Pesce, Verdure e Dolci. In più, l’ampia capacità di 6.5 litri è perfetta per contenere fino ad 8 porzioni, quindi adatta a soddisfare i palati di tutti i tuoi amici.

