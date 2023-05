CROLLA il prezzo della Logitech MX Keys Mini: compatta ma con TUTTO

Se c’è una tastiera da mettere sulla scrivania, quella non può che essere la Logitech MX Keys Mini. Anche se hai poco spazio a disposizione questo modello è quello che fa per te perché in modo compatto, ti mette tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. Geniale quanto di prima qualità, è tra le migliori sul mercato.

Grazie al ribasso del 35% io ti consiglio di non perdere tempo. Risparmi quasi una cinquantina di euro e ti porti a casa questo gioiellino a soli 83,99€. Apri immediatamente la pagina Amazon e completa l’acquisto.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Keys Mini, la tastiera da amare all’infinito

Con tutto quello che ti serve, Logitech MX Keys Mini ti sorprende dalla prima volta che la utilizzi. Se non hai mai avuto il piacere di toccarla o provarla prima, credimi, rimani stupito. Realizzata in materiali di prima qualità ha un suo peso che amerai fin dal primo secondo perché la fa rimanere stabile e proprio dove l’hai posizionata senza doverla aggiustare ogni due per tre.

Con layout QWERTY italiano e retroilluminazione intelligente non hai modo di trovarti male. Si collega al tuo dispositivo Windows, Linux o MacOS sia con micro ricevitore USB che mediante Bluetooth. Se scegli questa seconda impostazione, sappi che hai la possibilità di connetterla a 3 dispositivi in contemporanea.

Ricaricabile, non ti annoia neanche sotto questo punto di vista. Con illuminazione attiva arrivi a dieci giorni di autonomia altrimenti puoi contare su di lei fino a 5 mesi.

Insomma, la Logitech MX Keys Mini sarà anche piccola ma non se ne lascia scappare una.

Non perdere tempo e risparmia immediatamente quasi cinquanta euro per acquistarla ora su Amazon. Apri la pagina, aggiungila al carrello e falla diventare tua ad appena 83,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

