Crolla il prezzo della Smart TV LG OLED da 48": porta il cinema a casa tua!

Porta l’intrattenimento a casa tua con la Smart TV LG OLED evo Serie C4, ora a un prezzo speciale. Questo straordinario televisore da 48 pollici, in offerta su Amazon a 885 euro invece di 950 euro grazie ad uno sconto del 7%, è la scelta ideale per chi cerca qualità senza compromessi. Con una tecnologia di punta e un design elegante, il Serie C4 ridefinisce gli standard per il cinema e il gaming domestico.

Immagini che catturano l’anima

Il cuore di questa Smart TV LG OLED è il potente processore α9 Gen7, progettato per offrire un’esperienza visiva mozzafiato. Grazie alla mappatura dinamica dei toni su 20.000 zone, ogni fotogramma viene ottimizzato per garantire colori vividi e dettagli cristallini. Inoltre, la tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti regala neri profondi e contrasti perfetti, ideali per film, serie TV e giochi.

Il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos trasforma il tuo salotto in un vero cinema. Che tu stia guardando un film o giocando al tuo videogioco preferito, il Serie C4 offre un’immersione totale grazie a una qualità audio e video senza pari. Tutto questo è racchiuso in un design sottile ed elegante, che si adatta a qualsiasi ambiente.

Il compagno perfetto per i gamer con sistema operativo intelligente

Per gli appassionati di videogiochi, il LG OLED evo Serie C4 è una vera rivoluzione. Con quattro porte HDMI 2.1, supporto per 4K a 144fps e tecnologie come VRR, G-Sync e FreeSync, ogni sessione di gioco sarà fluida e reattiva. Dì addio a tearing e stuttering: questo televisore è stato pensato per offrire il massimo delle prestazioni.

Il webOS 24, potenziato dall’intelligenza artificiale ThinQ AI, offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile. Accedi rapidamente alle tue piattaforme di streaming preferite e sfrutta le funzionalità avanzate per semplificare la tua esperienza d’uso. Inoltre, grazie al programma webOS Re:New, LG garantisce aggiornamenti software per i prossimi cinque anni, assicurando un prodotto sempre al passo con i tempi.

Con uno sconto del 7%, quindi a soli 885 euro, la Smart TV LG OLED evo Serie C4 rappresenta un investimento intelligente per chi desidera un televisore di fascia alta. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di intrattenimento: scopri subito questa offerta esclusiva su Amazon!

