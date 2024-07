CROLLA IL PREZZO dell'Apple iPad 2022: ULTIMISSIMI a disposizione

Per lavorare nella massima flessibilità ovunque tu sia non puoi non avere un tablet di ultima generazione! Oggi su Amazon è possibile acquistare l’Apple iPad 2022 a soli 369 euro con uno sconto conveniente del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile di questa promozione speciale, gli articoli sono in esaurimento!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPad 2022

L’Apple iPad 2022 è uno dei tablet più venduti in assoluto, perfetto sia da portare in ufficio che per divertirsi da casa o in viaggio.

È dotato di un incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone che garantisce immagini sempre impeccabili e super nitide così da poterti immergere letteralmente nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Inoltre potrai sbizzarrirti a realizzare foto perfette grazie alla Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo. Allo stesso modo la Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica ti permetterà di fare selfie e videochiamate più realistiche che mai!

Una delle caratteristiche di spicco di questo modello è sicuramente il Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che garantisce un’efficienza perfetta per qualsiasi tipologia di operazione, anche quelle più complesse. In più, la sua capacità di archiviazione da 64GB permette di memorizzare dati e file di ogni genere per averli sempre a portata di mano.

