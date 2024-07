CROLLA IL PREZZO dell'Apple Watch SE: ULTIMISSIMI a disposizione

Sei alla ricerca di un compagno di allenamenti affidabile e super preciso? Ecco la soluzione perfetta per te! Si tratta dell’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023), oggi disponibile su Amazon a soli 229 euro, con uno sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così allettante non capita tutti i giorni!

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023): tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

L’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) è dotato di specifiche tecniche di ultima generazione che ti aiuteranno non solo a restare in forma, ma anche a monitorare la salute e rimanere in contatto con il mondo in ogni momento.

L’orologio smart innanzitutto è un compagno che ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che offrono informazioni sulle tue performance motivandoti a mantenere il ritmo giusto e dare sempre il meglio. In più, utilizzandolo con il tuo iPhone o sotto rete Wi-Fi, potrai mantenere attivi i tuoi contatti con il mondo mandando messaggi, rispondendo a una telefonata, ascoltando musica e podcast, usando Siri e così via.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie a funzionalità come “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze che ti permettono di contattare numeri utili in caso di mergenza. Inoltre il monitoraggio della salute è assicurato 24 ore su 24 tanto che potrai ricevere una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa.

