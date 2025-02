Crolla il prezzo dell'Apple Watch Series 10: ancora per pochissimo su Amazon

Oggi è il giorno perfetto per regalarti uno degli smartwatch più innovativi sul mercato! Stiamo parlando dell’Apple Watch Series 10, al momento disponibile su Amazon a soli 399 euro con un super sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple Watch Series 10: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple Watch Series 10 è un piccolo gioiellino tech ideale non solo per aiutarti a rimanere in forma, ma anche per monitorare la tua salute e restare in contatto con il mondo.

In primis, si tratta sicuramente di un compagno di fitness ideale in quanto è in grado di misurare quanto ti muovi sfruttando gli anelli Attività. In più potrai utilizzare l’app Allenamento per monitorare parametri evoluti per un’ampia gamma di attività sportive.

Con questo orologio, inoltre, è possibile sempre restare in contatto con il mondo esterno collegandoti con il tuo iPhone o sotto rete Wi-Fi. Potrai con facilità mandare messaggi, rispondere ad una chiamata, ascoltare musica e podcast, usare Siri, leggere le notifiche e così via.

In più, il dispositivo vanta funzioni innovative per la sicurezza come “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” grazie alle quali è possibile chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta. Per finire, questo modello dispone di resistenza alla polvere di grado IP6X, oltre ad essere impermeabile fino a 50 metri.

Oggi l’Apple Watch Series 10 è disponibile su Amazon a soli 399 euro con un super sconto del 18%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.