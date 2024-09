Crolla il prezzo dell'Apple Watch Series 9: offerta limitata su Amazon

Ecco per te uno dei migliori smartwatch lanciati dalla Apple, e che oggi puoi portare a casa ad un prezzo irresistibile. Si tratta dell’Apple Watch Series 9, al momento disponibile su Amazon a soli 429 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero irripetibile!

Apple Watch Series 9: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Series 9 è dotato del nuovissimo chip S9 che permette di sfruttare tutte le sue funzionalità in modo ottimale ed efficiente, ovunque tu sia.

Innanzitutto garantisce un controllo della tua salute perenne grazie ad una serie di funzioni all’avanguardia: ad esempio potrai effettuare un ecocardiogramma ogni volta che vuoi e, addirittura, riceverai delle notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare. Potrai anche monitorare le tue fasi del sonno, controllare la temperatura corporea e tenere nota del tuo stato d’animo per una maggiore consapevolezza emotiva e resilienza.

Questo gioiellino vanta anche delle funzionalità innovative per quanto riguarda la sicurezza in generale in qualsiasi momento della giornata: ad esempio “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” sono impostate per chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta.

Ovviamente, lo smartwatch è perfetto anche per tutte le tue attivitià sportive, sia al chiuso che all’aria aperta: nello specifico l’app Allenamento può seguirti in tutti gli sport che preferisci, fornendo parametri evoluti sulle tue performance.

