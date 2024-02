CROLLA IL PREZZO dell'HONOR Pad 8: ULTIMISSIMI tablet a disposizione

Hai bisogno di un tablet adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Oggi l’HONOR Pad 8 è disponibile su Amazon a soli 244 euro grazie ad un super sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro disponibili. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offerta, hai ancora pochissimo tempo a disposizione!

Tutte le specifiche tecniche dell’HONOR Pad 8

L’HONOR Pad 8 è un tablet di ultima generazione che soddisfa qualsiasi tipologia di esigenza sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano.

Lo Schermo 2K da 12″ HONOR FullView con un rapporto dello schermo fino all’87% e una cornice sottile da 7,2 mm, offre un piacere visivo a livello di punta. La doppia certificazione di protezione degli occhi, con luce blu bassa e senza stroboscopio, con diverse modalità di protezione degli occhi integrate, garantisce una protezione completa per gli occhi a tutti i livelli.

La cassa in metallo adotta la tecnologia di sabbiatura anodizzata per darti un tocco delicato, con angoli arrotondati naturalmente che si adattano bene alla tua mano. In più, il corpo da 520 g con uno spessore visivo di soli 6,9 mm lo rende leggerissimo.

Il dispositivo è dotato di 8 altoparlanti (4 acuti+4 bassi) che forniscono un suono surround stereo. La regolazione audio completa commuta in modo intelligente le modalità audio per una migliore esperienza di ascolto.

Questo modello supporta fino a 4 finestre di applicazioni aperte contemporaneamente. La barra di navigazione a schermo diviso consente di passare facilmente tra lo schermo condiviso, lo schermo intero e le finestre galleggianti.

