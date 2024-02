CROLLO DEFINITIVO su Amazon per Samsung Galaxy Watch4: -41% a 159€

Samsung Galaxy Watch4 è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartwatch mai realizzati dal colosso sudcoreano, e oggi puoi finalmente allacciarlo al polso anche tu pagandolo davvero pochissimo su Amazon.

Infatti, sfruttando lo sconto shock del 41%, il wearable a marchio Samsung ti costa appena 159€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Samsung Galaxy Watch4 è a tutti gli effetti un wearable di fascia alta: è realizzato con materiali di primo livello, monta un bellissimo pannello touch a colori e integra un gran numero di sensori smart di cui non potrai fare più a meno.

Acquista senza esitazione l’eccellente Samsung Galaxy Watch4 al 41% in meno su Amazon

Ad esempio, il sensore HR non solo registra costantemente la frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, ma traccia anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre, Samsung Galaxy Watch4 è anche un fitness tracker di tutto rispetto, perfettamente in grado di effettuare il tracking delle tue attività fisiche dandoti numerosi consigli su come migliorare la tua forma fisica.

Insomma, cos’altro stai aspettando? Impossibile trovare un’occasione più ghiotta per acquistare l’eccellente smartwatch del colosso sudcoreano; mettilo subito nel carrello di Amazon e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa in 24 ore e senza costi di spedizione extra.

